L’Inter sta per riaccogliere il centrocampista Aleksandar Stankovic, che ha concluso una stagione positiva in Belgio con il Bruges, distinguendosi in Champions League. La società valuta di non cedere subito il giocatore per ottenere una plusvalenza, preferendo investire sul suo potenziale. La decisione potrebbe influenzare le operazioni di mercato, considerando il suo rendimento internazionale e la crescita futura. La trattativa è in corso, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

L’ Inter si appresta a riaccogliere a Milano il giovane centrocampista Aleksandar Stankovic, reduce da una stagione di alto livello in Belgio con la maglia del Bruges, dove si è messo in mostra soprattutto sul palcoscenico internazionale della Champions League. Come spiegato dal giornalista Luca Recalcati in un editoriale per linterista.it, il club nerazzurro eserciterà il diritto di recompra versando nelle casse della società belga i 23 milioni di euro stabiliti dal contratto. Tuttavia, l’entusiasmo della tifoseria per il ritorno del talento classe 2005 è frenato dalle indiscrezioni relative a una possibile e immediata cessione a titolo definitivo del cartellino, una mossa studiata dalla dirigenza per iscrivere a bilancio una ricca plusvalenza e accumulare liquidità da reinvestire nell’attuale sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il ritorno di Aleksandar Stankovic accende il mercato dell’Inter: perché cederlo subito per fare plusvalenza sarebbe un errore

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