Il 2006 è tornato | i 19 film e serie che gli italiani non smettono di guardare

Da panorama.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2006 torna nelle preferenze degli italiani attraverso 19 film e serie televisive ancora popolari. Tra le produzioni più viste ci sono titoli che risalgono a quell’anno, mantenendo vivo l’interesse del pubblico. La nostalgia per le immagini di quel periodo si mescola con le storie che continuano a essere trasmesse e apprezzate, rendendo il 2006 un anno che sembra non passare mai del tutto.

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Ci sono anni che non finiscono davvero quando cambia il calendario. Il 2006, per gli italiani, è certamente uno di questi. È l’anno del cielo azzurro sopra Berlino, del rigore di Fabio Grosso, delle piazze riempite fino all’alba e di una Nazionale diventata campione del mondo. Ma è anche l’anno di film, serie televisive e personaggi che, vent’anni dopo, continuano a occupare un posto sorprendentemente vivo nell’immaginario collettivo. Nelle sale arrivavano Il diavolo veste Prada, The Prestige, Casino Royale e Notte prima degli esami. In televisione debuttavano Dexter, Heroes e 30 Rock, mentre l’animazione giapponese consegnava al pubblico titoli destinati a diventare fenomeni globali, da Death Note a Gintama. 🔗 Leggi su Panorama.it

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