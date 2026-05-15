Cinque film e quattro serie tv da guardare su Prime Video questo weekend 15-17 maggio

Questo fine settimana su Prime Video propone un’ampia selezione di titoli, tra film e serie tv, disponibili dal 15 al 17 maggio. Tra le novità ci sono la commedia romantica Off Campus e i finali di stagione di La Casa degli spiriti e di Good Omens 3. La piattaforma offre anche altri contenuti di rilievo, tra cui cinque film e quattro serie tv, che coprono vari generi e stili narrativi. Gli utenti potranno scegliere tra produzioni recenti e titoli che si concludono in questa stagione.

Weekend di appuntamenti imperdibili su Prime Video. In questo fine settimana di metà maggio, infatti, ci sono novità promettenti, come la comedy romantica Off Campus, ma anche commoventi epiloghi, come quello di La Casa degli spiriti e di Good Omens 3; e poi c'è il penultimo episodio prima della. 🔗 Leggi su Today.it

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Il penoso stato di Film e Serie TV di oggi

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