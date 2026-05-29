Nove film e due serie tv da guardare su Prime Video questo weekend 29-31 maggio

Su Prime Video sono disponibili nove film e due serie TV da guardare tra il 29 e il 31 maggio. La selezione include titoli recenti e quelli in scadenza, ideali per il weekend. La lista è rivolta agli abbonati e offre un’ampia scelta tra vari generi. La programmazione viene aggiornata ogni venerdì, con nuovi contenuti e aggiornamenti sui titoli in uscita o in uscita di scena.

Come ogni venerdì eccoci con i nostri consigli streaming per il weekend rivolti agli abbonati di Prime Video e scelti tra ultime novità e titoli in scadenza. Tra le nuove uscite segnaliamo i nuovi episodi di The 50 e la stagione completa di Spider-Noir, ma anche il remake dell'icona erotica. 🔗 Leggi su Today.it

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