La Juventus sta cercando un attaccante e punta ancora su un francese, considerato l’obiettivo principale. Nel frattempo, un attaccante del Parma è stato inserito come alternativa. La società sta esplorando diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo, mantenendo attivi vari contatti e valutando varie possibilità. La strategia prevede di trovare due prime punte di livello internazionale.

Il francese è sempre l’obiettivo principale, l’attaccante del Parma è il piano B: tutte le mosse della Juve per il reparto offensivo. La Juventus non molla la presa e continua a muoversi su più fronti per regalare al proprio allenatore due prime punte di spessore internazionale. Tuttosport scrive oggi che il prescelto in cima alla lista dei desideri resta Randal Kolo Muani. I bianconeri si fanno forti dell’accordo totale già raggiunto con l’attaccante francese per un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. La volontà del giocatore di vestire la maglia della Juve è un fattore importante, ma da sola rischia di non bastare, esattamente come accadde un anno fa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juve, intrigo attacco: rilancio per Kolo Muani, ma spunta la pista Pellegrino

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BOMBA JUVE: KOLO MUANI CALDISSIMO! SPALLETTI NON STA NELLA PELLE!

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