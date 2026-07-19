La squadra sta cercando soluzioni per migliorare l’attacco, dopo che l’infortunio di Ekhator ha evidenziato le difficoltà del reparto offensivo. La strategia prevede l’analisi delle opzioni disponibili e l’eventuale inserimento di nuovi giocatori per rafforzare la linea offensiva. La situazione si inserisce in un quadro di continui tentativi di migliorare le performance in fase offensiva, con attenzione alle risorse interne e alle eventuali opportunità di mercato. La priorità resta trovare una soluzione efficace per aumentare la produzione di gol.

di Francesco Spagnolo La Juve continua a lavorare per cercare di risolvere il problema in attacco. E l’infortunio di Ekhator ha evidenziato la carenza. Il precampionato della Juventus inizia con una frenata brusca che ricorda il classico gioco dell’oca, dove un imprevisto costringe a tornare bruscamente alla casella di partenza. La prima amichevole stagionale a Basilea non ha soltanto evidenziato le note difficoltà realizzative della squadra, ma ha subito presentato un conto salatissimo in infermeria. Il neoacquisto Jeff Ekhator, atteso con grande curiosità, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo appena trenta minuti a causa di un problema muscolare alla coscia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, contro il Basilea attacco ancora in difficoltà: la strategia dei bianconeri per risolvere il problema

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVE COME È SUCCESSO LA MOSSA GENIALE CAMBIASO!

Notizie e thread social correlati

Basilea Juve 0-0: termina a reti bianche il primo test amichevole dei bianconeriLa partita tra Basilea e Juventus si è conclusa senza reti, con un risultato di 0-0.

Basilea Juve LIVE: l’avvicinamento alla prima amichevole dei bianconeriLa Juventus ha disputato la sua prima amichevole estiva a Basilea, segnando l'inizio della nuova stagione.

Temi più discussi: Juventus-Basilea: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole; Le formazioni ufficiali di Basilea-Juventus: Ekhator dal 1'; Amichevole | FC Basel - Juventus Video | Juventus; RECAP! Basilea-Juve 0-0: i bianconeri dominano, ma non vincono.

45 minuti di #DouglasLuiz nell’amichevole della #Juventus contro il Basilea: forse il più positivo tra i rientranti, mostrando tutta la sua consueta qualità sopraffina Che cosa vi ha lasciato il rientro del brasiliano? x.com

Juventus, per Spalletti c’è sempre lo stesso problema: cosa ha detto il test col BasileaJuventus, il Basilea conferma il limite dei bianconeri: Spalletti aspetta ancora il bomber. Kolo Muani e Pellegrino sono le soluzioni individuate ma nessuno dei due affari è stato ancora sbloccato. sport.virgilio.it

Juve-Basilea, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida l’ex LichtsteinerLa prima Juve della stagione sbatte contro il muro del Basilea: Spalletti lancia in campo una squadra priva di alcuni pilastri via per il Mondiale e punta su diversi giovani. Tra questi anche Ekhator, ... tuttosport.com