Morto a Ibiza l' autopsia esclude la violenza e l' assunzione di stupefacenti Per gli inquirenti Checco Forzieri potrebbe essere annegato accidentalmente Cosa sappiamo

Notizia in breve

L'autopsia sul corpo di Francesco Checco Forzieri, trovato senza vita a Ibiza, ha escluso violenza e assunzione di stupefacenti. Gli inquirenti ipotizzano che possa essere morto per annegamento accidentale. Non sono stati riscontrati segni di violenza o tracce di droga nel suo corpo. La causa della morte rimane da confermare, ma al momento si valuta l'ipotesi di un incidente in acqua.