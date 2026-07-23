Morto a Ibiza l' autopsia esclude la violenza e l' assunzione di stupefacenti Per gli inquirenti Checco Forzieri potrebbe essere annegato accidentalmente Cosa sappiamo
L'autopsia sul corpo di Francesco Checco Forzieri, trovato senza vita a Ibiza, ha escluso violenza e assunzione di stupefacenti. Gli inquirenti ipotizzano che possa essere morto per annegamento accidentale. Non sono stati riscontrati segni di violenza o tracce di droga nel suo corpo. La causa della morte rimane da confermare, ma al momento si valuta l'ipotesi di un incidente in acqua.
Nessuna morte violenta, nessuna assunzione di stupefacenti. Questo ha stabilito l'autopsia sul corpo di Francesco Checco Forzieri, trovato senza vita in mare a Ibiza, nel molo di es Botafoc, il porto dove attraccano le navi passeggeri e veicoli, lunedì 20 luglio ma deceduto alcune ore prima, nel giorno del suo 33esimo compleanno, la notte della finale dei Mondiali Spagna-Argentina. Leggi qui ---> «Checco riposa in pace». Lo strazio della famiglia Forzieri, 6mila euro la raccolta fondi per il rimpatrio per il 33enne morto a Ibiza nel giorno del compleanno La pista dell'annegamento accidentale Resta quindi in piedi, per gli inquirenti, l'ipotesi di un annegamento accidentale. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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