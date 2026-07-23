Durante uno spettacolo, il comico Enzo Iacchetti ha scherzato su un possibile ritardo di una Tac, affermando che il ministro avrebbe potuto morire. La battuta ha suscitato reazioni di critica e polemiche, con alcuni che hanno contestato la scelta delle parole. L’episodio si è verificato durante l’evento Naturalmente Pianoforte, a Portovecchio. Nessuna azione legale è stata avviata, ma la frase ha attirato l’attenzione sui limiti dell’umorismo in pubblico.

Un 'gioco', si direbbe, finito male quello che ha visto protagonista il comico Enzo Iacchetti sul palco di Naturalmente Pianoforte, a Portovecchio. Incalzato dalle domande di Andrea Scanzi, Iacchetti si è lanciato in un elenco di "sogni" che vedono protagonisti esponenti del governo e leader politici. Così, Iacchetti sogna di vedere Matteo Salvini "fermo su un Frecciarossa fra Firenze e Bologna, con quaranta gradi e senza aria condizionata". Roberto Vannacci, invece, lo "sogna" intento ad "asfaltare le strade di notte, a 40 gradi". Fino a Orazio Schillaci: "Vorrei vedere il ministro della Sanità andare in un ospedale, avere bisogno di una Tac, avere bisogno di una risonanza magnetica, e sentirsi rispondere 'ci dispiace, la prima libera è fra otto mesi'. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Iacchetti, bufera per la gaffe su Schillaci: “Una Tac in ritardo e il ministro muore"

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