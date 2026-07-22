Iacchetti senza freni contro il ministro della salute Schillaci il conduttore | Spero muoia aspettando una tac - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel corso della serata, il conduttore ha rivendicato il proprio essere un "militante comunista", per poi rivolgere una serie di critiche all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e tornare sul conflitto in Medio Oriente, accusando ancora una volta il governo italiano per il sostegno a Israele E. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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