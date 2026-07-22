Iacchetti senza freni contro il ministro della salute Schillaci il conduttore | Spero muoia aspettando una tac - VIDEO

Nel corso della serata, il conduttore ha rivendicato il proprio essere un "militante comunista", per poi rivolgere una serie di critiche all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e tornare sul conflitto in Medio Oriente, accusando ancora una volta il governo italiano per il sostegno a Israele E. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Intervento chirurgico d’urgenza nel weekend per il ministro della Salute Schillaci: “Risolverò in pochi giorni”Il ministro della Salute è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza nel corso del fine settimana.

Temi più discussi: Xi e il paradosso della Cina: la crescita è al minimo dal 1990 (ma invade i mercati mondiali). Che cosa sta succedendo al Dragone?; Dove vedere la decima tappa del Tour de France 2026, da Aurillac a Le Lioran; Senegal, il nostro medico è un ginecologo: il caos Mondiali prosegue dopo il ritiro da incubo e l'esonero di Pape Thiaw; Argentina, si allarga l'inchiesta Fbi sulla Federazione per riciclaggio di denaro.

Automobili distrutte e feriti: Come un bombardamento. -Volano sedie, tavoli e anche bici: la maxi rissa nel locale storico di Forte dei Marmi. -Enzo Iacchetti senza freni: dopo la bufera su Gaza, ora attacca #Vannacci, Salvini, #Meloni (e augura la morte a Sch x.com

Il comico si definisce militante comunista e, intervistato da Andrea Scanzi, elenca i suoi sogni contro politici e ministriEnzo Iacchetti abbandona i toni pacati del personaggio televisivo e torna a intervenire apertamente sui temi politici e sociali. Lo ha fatto venerdì 17 luglio a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, ... lanuovasardegna.it

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