Voglio vedere Schillaci morire in attesa per mesi di una tac Enzo Iacchetti spara a zero poi si scusa | Ministro era una gag – Il video

Durante un incontro pubblico, un comico ha espressamente desiderato di vedere un ministro morire in attesa di una tac per mesi. La frase è stata pronunciata come una gag, poi lo stesso ha chiesto scusa. La dichiarazione ha suscitato polemiche e attenzione sui social, dopo essere stata diffusa tramite un video. Il comico aveva già attirato l’attenzione in precedenza per commenti sul conflitto a Gaza durante un programma televisivo.

Dopo la sfuriata a È sempre Cartabianca sul conflitto a Gaza, Enzo Iacchetti torna a far parlare di sé perché, nel corso di un incontro pubblico a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, alla rassegna “Naturalmente Pianoforte”, organizzata dal giornalista Andrea Scanzi, ha fatto delle critiche a diversi personaggi: da Francesco De Gregori al ministro della Salute Schillaci, a cui, a suo dire ha fatto una “battuta”, immaginandolo ad attendere per mesi una Tac. «Sono un militante comunista. Il mio modello? Berlinguer». Il conduttore nella sua conversazione con Scanzi, secondo quanto ricostruito su diversi giornali, ha esordito così: «Sono un militante comunista». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Enzo Iacchetti attacca il ministro Schillaci, "voglio vederlo morire": la polemica sulle liste di attesa

Leggi anche: Iacchetti senza freni contro il ministro della salute Schillaci, il conduttore: “Spero muoia aspettando una tac” - VIDEO

Argomenti più discussi: Meloni e Netanyahu m... Voglio vedere morire il ministro della Sanità. Delirio totale di Iacchetti; Iacchetti, nuove polemiche: Schillaci? Spero muoia aspettando una Tac.

Enzo Iacchetti attacca Vannacci, Salvini, Meloni e sul ministro della Salute Schillaci: Vorrei vederlo chiedere una tac e morire nell’attesa Enzo Iacchetti è ormai senza filtri e critica apertamente il Governo. x.com

Voglio vedere Schillaci morire in attesa per mesi di una tac. Enzo Iacchetti spara a zero, poi si scusa: Ministro, era una gag – Il videoDopo la sfuriata a È sempre Cartabianca sul conflitto a Gaza, Enzo Iacchetti torna a far parlare di sé perché, nel corso di un incontro pubblico a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, alla rassegna ... msn.com

Enzo Iacchetti attacca il ministro Schillaci, voglio vederlo morire: la polemica sulle liste di attesaIl noto conduttore televisivo Enzo Iacchetti ha lanciato un durissimo attacco al ministro della Salute Orazio Schillaci: il suo intervento pubblico. virgilio.it