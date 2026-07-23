I timori di Giorgetti | Rischiamo una manovra di stampo elettorale

Notizia in breve

Il ministro dell’Economia ha incontrato il collega degli Interni, mentre altri ministri sono attesi nei prossimi giorni. Si discute di richieste di risorse aggiuntive, ma ci sono timori che le proposte possano essere di natura elettorale. La richiesta di maggiori fondi sta portando a una serie di incontri tra i membri del governo, con l’obiettivo di definire le priorità di spesa. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata.