Il prezzo del gas sale nuovamente, spinto dalle incertezze sul ruolo del Qatar e dai timori di scorte insufficienti in Europa. La domanda di gas aumenta durante l’estate, quando si ricostituiscono le riserve per l’inverno, mentre i mercati monitorano la possibile crisi nello Stretto di Hormuz. La volatilità dei prezzi si accentua con le tensioni geopolitiche e le preoccupazioni sulla stabilità delle forniture.

Roma, 8 luglio 2026 – Mentre tutti ci affanniamo alla ricerca di spazi muniti di aria condizionata, c’è chi, in Europa, si preoccupa per le forniture di gas i n vista dell’inverno: è nei mesi estivi, infatti, che si ricostituiscono le riserve necessarie ad affrontare i mesi freddi e il conseguente rimbalzo dei consumi. Un percorso che, per i Paesi Ue, comincia il 1° aprile: attualmente, secondo i dati di Gas infrastructure Europe, le scorte sono di poco superiori al 50% della capacità di stoccaggio. È la prima volta da gennaio 2026: se la risalita dei livelli di stoccaggio poteva far sperare in un possibile allentamento delle quotazioni, il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Il prezzo del gas torna a correre: l’incognita Qatar e i timori per le scorte in Europa. Cosa rischiamo con la nuova crisi di Hormuz

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