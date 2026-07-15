Il ministro dell’Economia ha detto che il Governo potrebbe ridurre le tasse sui redditi medio-alti nella prossima Manovra finanziaria. L’anticipazione è stata rilasciata al Corriere della Sera. Nessun dettaglio sui tempi o sull’entità degli interventi, né sui soggetti coinvolti. La misura riguarderebbe lavoratori e imprese con redditi superiori a una certa soglia.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha anticipato che il Governo potrebbe intervenire sulle tasse che lavoratori e imprese pagano sui redditi medio-alti nella Manovra finanziaria. Un provvedimento che seguirebbe quelli delle ultime leggi di bilancio, più concentrate sui redditi bassi. Oltre a questa misura, il Governo dovrebbe approfittare della flessibilità concessa dall’Ue per le spese in deficit nei settori della difesa e dell’ energia. Giorgetti anticipa il taglio delle tasse ai redditi medio-alti. Giorgetti è rimasto vago riguardo ai dettagli della misura durante l’intervista rilasciata al Corriere, ma ha comunque parlato di “un altro passo della riforma fiscale”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Taglio delle tasse ai redditi medio-alti, l’anticipazione di Giorgetti sulla Manovra

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