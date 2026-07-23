I talenti del Teatro dell’Opera a Santa Severa | data orario e ingresso gratuito

Stasera, nel castello di Santa Severa, si tiene un recital dei giovani artisti del programma “Fabbrica” del Teatro dell’Opera di Roma. I talenti della lirica si esibiscono in questa location affacciata sul mare, offrendo uno spettacolo gratuito. L’evento coinvolge le voci emergenti, che si presentano in un contesto storico e suggestivo, con orario da comunicare e ingresso libero.

Santa Severa, 23 luglio 2026 – Le voci della nuova generazione della lirica risuonano in una fortezza affacciata sul mare. Questa sera il Castello di Santa Severa ospita il recital dei giovani artisti di “Fabbrica”, lo Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. L’appuntamento è in programma alle 21 e porta sul litorale laziale alcuni degli interpreti emergenti formati all’interno del progetto del Teatro dell’Opera. Una serata dedicata alla musica lirica, immersa in uno degli scenari più suggestivi della costa a nord di Roma. I talenti del Teatro dell’Opera a Santa Severa. “Fabbrica” è il programma dedicato alla formazione e alla crescita professionale di giovani artisti pronti ad affacciarsi sui grandi palcoscenici dell’opera. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Ai DramaAfter Rebirth, I Saved My Family First… Then Became the World's Richest Man.

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