Castello di Santa Severa | dalla musica al teatro il maxi-calendario estivo

Dal primo giugno al 31 agosto, il Castello di Santa Severa ospiterà un ricco calendario di eventi estivi nella zona laziale. Durante questa stagione, il complesso storico sarà teatro di spettacoli di musica, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri e esposizioni di arte contemporanea. La programmazione comprende diverse iniziative pensate per coinvolgere un pubblico vario, offrendo un’occasione di svago e cultura in un contesto storico e suggestivo.

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Santa Marinella, 18 maggio 2026 – Dall’ 1 giugno al 31 agosto il Castello di Santa Severa torna a essere il cuore pulsante dell’estate laziale con un ampio calendario di appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, al cinema, alla letteratura e all’arte contemporanea. La storica fortezza affacciata sul Mar Tirreno si prepara ad accogliere il pubblico in uno scenario unico, trasformandosi per tutta la stagione in un grande spazio culturale all’aperto. Con la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa 2026”, promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea, con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, il grande prato ai piedi del castello si animerà di spettacoli, concerti e iniziative pensate per coinvolgere turisti, famiglie, residenti e visitatori di ogni età. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Camminando nella storia: La via Amerina, Falerii Novi e la Cava Fantibassi Sullo stesso argomento Pasqua e Pasquetta al Castello di Santa Severa: il calendario completo degli eventiSanta Marinella, 2 aprile 2026 – Il Castello di Santa Severa si prepara ad accogliere il pubblico per le festività pasquali con due giornate di... Pirati, magia e spettacoli gratis: il 1° maggio al Castello di Santa SeveraSanta Marinella, 29 aprile 202 6- Il 1° maggio il Castello di Santa Severa si trasforma in un porto fantastico pronto a far salpare grandi e piccoli... Il 23 maggio alle 21 al Castello di Santa Severa VEGLIA DI PENTECOSTE Diocesi di Porto Santa Rufina diocesiportosantarufina.it/home/news_det.… x.com Santa Teresa d'Avila - Castello interiore - Seste dimore - Non conoscere il Signore reddit Castello di Santa Severa, il programma da giugno a fine agosto 2026Dall’1 giugno al 31 agosto il Castello di Santa Severa torna a essere il cuore pulsante dell’estate laziale con un ampio calendario di appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, al cinema, alla let ... terzobinario.it Il Castello di Santa Severa si accende per l’estate 2026: tre mesi di musica, cinema, teatro e cultura sul mareSANTA MARINELLA? - Dall’1 giugno al 31 agosto il Castello di Santa Severa torna protagonista dell’estate culturale del Lazio con un calendario fitto di ev ... etrurianews.it