Sei giovani talenti si contendono la vittoria nella finalissima di LAZIOSound 2026, che si terrà al Castello di Santa Severa. L’evento rappresenta la fase conclusiva di un programma regionale dedicato allo sviluppo dell’industria creativa e ai talenti emergenti, promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e da LAZIOcrea. La manifestazione coinvolge la filiera musicale della regione e si propone di sostenere i giovani artisti nel loro percorso professionale.

L’impatto del contest sull’industria creativa regionale. La filiera musicale regionale si prepara all’evento conclusivo di LAZIOSound 2026, il programma strutturale delle Politiche Giovanili della Regione Lazio e LAZIOcrea dedicato allo sviluppo dell’industria creativa e ai talenti emergenti. Mercoledì 15 luglio, il suggestivo Castello di Santa Severa ospiterà la finalissima di un format che ha visto l’adesione iniziale di 720 artisti e musicisti under 35 residenti o domiciliati nel territorio, un dato che evidenzia la forte vitalità del comparto produttivo giovanile. Questo progetto istituzionale non si limita alla semplice competizione sul palco, ma rappresenta un vero e proprio acceleratore professionale per il settore dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - LAZIOSound 2026: sei giovani talenti alla finalissima del Castello di Santa Severa

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