i rifiuti tessili europei soffocano il kenya

Nel 2022, sono state importate almeno 900mila tonnellate di indumenti usati dall’Europa in Africa. I rifiuti tessili europei continuano a riempire i magazzini e le discariche di vari paesi africani, creando problemi di gestione e inquinamento. Le grandi quantità di vestiti usati arrivano principalmente da paesi europei, alimentando un flusso continuo di rifiuti tessili verso il continente.

L’Africa è una delle destinazioni principali dei rifiuti europei, in particolare di quelli dell’industria tessile. Solo nel 2022 sono state importate nel continente almeno 900mila tonnellate di indumenti usati. Secondo uno studio di Greenpeace, l’89 per cento dei materiali tessili che arrivano dall’Europa e dal Regno Unito è in poliestere, cioè plastica. Questo materiale non è sempre considerato un rifiuto pericoloso, ma la convenzione di Basilea del 1989 ne vieta l’esportazione se non ci sono le garanzie che possa essere smaltito senza nuocere all’ambiente e alla salute delle persone. In Kenya gli scarti tessili europei finiscono prima al... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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