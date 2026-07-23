I Rambo de’ noantri

A Bologna, sono stati segnalati due episodi: uno coinvolge un gioielliere e l’altro un facchino marocchino. I partiti di destra vengono associati a comportamenti e dichiarazioni che alimentano tensioni e pulsioni antidemocratiche. La polizia sta indagando sui fatti, mentre le autorità locali monitorano la situazione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le responsabilità o eventuali motivazioni legate agli episodi.

Con i casi del gioielliere Roggero e del facchino marocchino a Bologna, i partiti di questa destra si rivelano per quello che sono: covi di pulsioni antidemocratiche. Ruggero Ajello via email Gentile lettore, su Roggero ho scritto ieri e non mi ripeto. Ma concordo con le sue conclusioni. In entrambi i casi Fratelli d’Italia e Lega (Fi si è defilata) agiscono in modo altamente eversivo. Ignorano ogni coerenza, perché i due episodi sono antitetici. Nel caso di Bologna, questi politicanti si ergono a difesa di un agente che, a voler giudicare con quintali di indulgenza, è apparso impreparato, un Rambo dilettante che imita la polizia americana e provoca la morte di Abderrahim Fakir. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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