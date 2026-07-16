Trastevere Festa de’ Noantri 2026 | programma processioni strade chiuse e bus deviati

A Trastevere si svolge la Festa de’ Noantri 2026, che durerà dieci giorni. Durante l’evento si terranno concerti, spettacoli, attività per bambini e visite guidate nelle piazze e nei vicoli del quartiere. Alla fine del periodo si svolgeranno le processioni dedicate alla Madonna del Carmine e alla Madonna Fiumarola. Per l’occasione sono state previste chiusure di strade e deviazioni dei mezzi pubblici.

Roma, 16 luglio 2026 – Per dieci giorni Trastevere torna a stringersi intorno alla sua festa. Concerti, spettacoli, attività per bambini e visite guidate riempiranno piazze e vicoli per l’edizione 2026 della Festa de’ Noantri, prima di lasciare spazio alle processioni della Madonna del Carmine e della Madonna Fiumarola. Il programma culturale si svolgerà dal 17 al 25 luglio, mentre le celebrazioni religiose proseguiranno fino al 27. Il cuore della manifestazione sarà piazza Santa Maria in Trastevere, dove sono previste nove serate consecutive a ingresso gratuito. L’iniziativa è promossa dal Municipio Roma I Centro e curata dall’associazione Il Posto delle Fragole Aps, con la direzione artistica di Gabriele Manili. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Parata 2 giugno a Roma, il programma con strade chiuse e bus deviati per la Festa della Repubblica Martedì 2 giugno 2026, si svolgerà la parata per la Festa della Repubblica a Roma.

Festa della Repubblica: le strade chiuse e i bus deviati per le prove generaliLe strade principali di Roma sono state chiuse e i bus deviati per le prove della parata militare del 2 giugno.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa de' Noantri: dal 17 luglio l'edizione 2026; Festa de Noantri 2026, torna il fantastico evento di Trastevere; Roma, torna a Trastevere la Festa de' Noantri: nove serate di cultura e religione, ecco il programma completo; A Trastevere torna la Festa de' Noantri: giochi, teatro, musica, visite gratuite e la Madonna Fiumarola.

Leggi la notizia : Trastevere si anima: la Festa deu2019 Noantri dal 17 al 25 luglio - Dal 17 al 25 luglio Trastevere si ferma per la Festa de’ Noantri, un momento di devozione popolare che unisce il rione in tradizione,… lacronacadiroma.it/2026/07/traste… #Tra x.com

Trastevere, Festa de’ Noantri 2026: programma, processioni, strade chiuse e bus deviatiNove serate gratuite tra musica, teatro e stornelli, poi le processioni della Madonna del Carmine e della Madonna Fiumarola ... ilfaroonline.it

Roma, torna a Trastevere la Festa de' Noantri: nove serate di cultura e religione, ecco il programma completoOgni anno l’appuntamento diventa una ricorrenza a cui romani non voglio rinunciare. C’è un momento dell’estate capitolina in ... msn.com