Un personaggio noto per aver criticato i costumi pubblici è ora sotto inchiesta da parte della magistratura. La sua posizione pubblica e le affermazioni fatte in passato sono al centro di un’indagine legale, anche se i dettagli specifici dell’accusa non sono stati resi noti. La vicenda ha portato a un cambio di ruolo, passando dall’essere un critico pubblico a soggetto di attenzione giudiziaria.

Passare dallo status di fustigatore dei costumi a quello di “attenzionato” dai magistrati è un attimo. O almeno così è stato per Mario Adinolfi, che solo qualche giorno annunciava via social l’avvio della sua contro-indagine alla ricerca del presunto killer della strage di Casalotti e che oggi si ritrova invece dall’altra parte della barricata, per cui da questa mattina il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, si trova agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Roma, che lo accusa di truffa ed evasione fiscale. Adinolfi agli arresti domiciliari, fenomenologia di una voce dai mille volti. Insomma, sembra proprio di assistere plasticamente a una sorta di contrappasso dantesco, per cui chi di megafono ferisce, di silenzio (giudiziario) perisce. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Adinolfi, il “Torquemada” de’ noantri sotto inchiesta. Preferiva le scaloppine ai vitellini senz’anima, ma ora è finito nel tritacarne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dal poker all'Isola dei Famosi. Chi è Mario Adinolfi, finito ai domiciliari nell’inchiesta sulla “scommessa collettiva”Un uomo di 55 anni, noto per aver partecipato a programmi televisivi e per il suo impegno politico, è stato posto agli arresti domiciliari a Roma...

Mario Adinolfi ai domiciliari: presunta truffa sulle scommesse, il caso era finito anche a Le IeneAll’alba sono stati eseguiti gli arresti domiciliari per il leader di un movimento politico, accusato di aver truffato circa 5 milioni di euro...