i prossimi mondiali di calcio

I Mondiali femminili di calcio si terranno dal 24 giugno 2027 in Brasile. La competizione sarà più breve rispetto alla versione maschile, che si è conclusa il 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. La fase finale si svolgerà in diverse città brasiliane, con partite che dureranno meno rispetto a quelle maschili. Non sono stati ancora annunciati i dettagli specifici del formato o delle squadre partecipanti.

Il 24 giugno del 2027 inizieranno i Mondiali femminili di calcio. Si giocheranno in Brasile e saranno un po’ più piccoli rispetto alla loro controparte maschile, che è finita da poco, il 19 luglio, e si è giocata in Messico, Canada e Stati Uniti. Soprattutto, l’Italia ha buone possibilità di giocarli: a quelli maschili, come saprete, l’Italia non va dal 2014. Al contrario, nei tornei femminili internazionali la Nazionale sta andando bene: ha già partecipato agli ultimi due Mondiali e nel 2025 era arrivata in semifinale agli Europei. Sarà la prima volta che i Mondiali femminili, istituiti nel 1991, si giocheranno in Brasile, un paese dove il calcio è molto importante, nella cultura e nella vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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