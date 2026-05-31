Curaçao si è qualificata per i Mondiali di calcio 2026, diventando una delle squadre più sorprendenti. La nazionale ha superato ostacoli geografici, strutturali e tecnici, entrando nella storia del calcio. Un rappresentante della squadra ha espresso orgoglio per questa conquista, sottolineando il valore simbolico della qualificazione. La partecipazione alla competizione internazionale si configura come un risultato inatteso, che testimonia il progresso del calcio nel paese.

Curaçao non è soltanto una delle qualificazioni più sorprendenti ai Mondiali 2026, ma il simbolo di una storia calcistica capace di superare confini geografici, limiti strutturali e ogni previsione tecnica. Lo ha dichiarato Patrick Kluivert, parlando in esclusiva all’emittente turca TRT Spor, raccontando emozioni, orgoglio e prospettive legate alla storica qualificazione di Curaçao ai Mondiali 2026. Con circa 185.000 abitanti, l’isola caraibica ha raggiunto un traguardo storico: la partecipazione alla fase finale del torneo più prestigioso del calcio mondiale. Tra le voci più emozionate c’è quella di Patrick Kluivert, che ha seguito da vicino l’evoluzione del progetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali di calcio 2026, Kluivert: “Orgoglioso di Curaçao. Entrati nella storia del calcio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Storia dell'Italia ai Mondiali di calcioA pochi giorni dalla partita decisiva contro l’Irlanda del Nord per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, è possibile ripercorrere la storia...

Italia fuori dai Mondiali, le più grandi disfatte della storia del calcio azzurroL’Italia non si è qualificata per i Mondiali di calcio del 2026, segnando una delle sconfitte più pesanti nella storia della nazionale azzurra.

Temi più discussi: Mondiali 2026: calendario completo, tutte le partite con orario italiano, dove vedere in diretta tv e streaming · Calcio; Mondiali di calcio 2026, da Messi-Lautaro a Yamal-Nico Williams: le top 5 coppie d'attacco più forti e attese; Coppa del Mondo FIFA 2026, l’ad RAI Rossi: Faremo numeri enormi come nel 2022; Mondiali di calcio 2026, FIFA nella bufera per i biglietti.

L' #Iran non ha ancora i visti per giocare negli Stati Uniti le partite della fase a gironi dei #Mondiali 2026. #Usa #Fifa #Calcio x.com

Ho iniziato a collezionare le figurine dei Mondiali di Calcio 2026... È qualcosa di valore? reddit

Los Angeles: guida di viaggio alla città che ospita i Mondiali 2026Il SoFi Stadium di Inglewood, che può ospitare 70.000 spettatori, accoglierà otto partite ai Mondiali di quest’estate. View on euronews ... msn.com

Mondiali 2026, tutti i giocatori convocati delle nazionali (per ora)Iniziano a prendere forma le liste di ogni singola nazionale che si giocherà il Mondiale. Si va da un minimo di 23 a un massimo di 26 giocatori, possibili anche le sostituzioni per infortunio, ma solo ... sport.sky.it