gli stadi dei prossimi mondiali di calcio

Per i prossimi Mondiali di calcio sono stati scelti 16 stadi distribuiti tra le diverse città. Uno di questi ha già ospitato diverse partite importanti in passato, mentre altri sono impianti già utilizzati per eventi sportivi di vario genere. La maggior parte degli stadi ha capacità variabile, con alcuni che possono accogliere un pubblico superiore ai 60.000 spettatori. La pianificazione delle partite prevede diverse configurazioni degli impianti, pronti ad accogliere squadre e tifosi da tutto il mondo.

Saranno 16: uno ha già ospitato varie partite memorabili, altri sono abituati a palloni ovali e qualcuno pure alla Formula 1 o ai rodeo L’11 giugno inizierà la ventitreesima edizione dei Mondiali maschili di calcio, l’evento sportivo più seguito al mondo insieme alle Olimpiadi estive. Questa volta sarà ancora più grande del solito: ci saranno 48 paesi anziché 32 e gli stadi saranno il doppio rispetto all’edizione del 2022, cioè 16: tre in Messico, due in Canada e undici negli Stati Uniti. Sono tutti stadi un po’ diversi tra loro. Ci sono alcuni impianti storici e già parecchio famosi tra chi segue il calcio da tempo. Altri, soprattutto quelli statunitensi, sono invece molto più moderni, tant’è che qualcuno ha persino un tetto retrattile, che può chiudersi per climatizzare lo stadio, o per ripararlo da piogge e tempeste. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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