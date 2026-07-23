I pronostici di giovedì 23 luglio | Europa League e Conference League

Il 23 luglio si giocano nove partite di Europa League e quaranta di Conference League. In Europa League si sfidano squadre di diversi paesi, mentre in Conference League si disputano numerosi incontri, alcuni tra le favorite. Le partite si svolgono in vari stadi europei, con orari distribuiti nel pomeriggio e sera. Nessuna partita è stata rinviata o annullata. I risultati definitivi saranno disponibili al termine degli incontri.

I pronostici di giovedì 23 luglio, ci sono nove partite di Europa League e addirittura quaranta di Conference League Il giovedì di Conference League si conferma il momento più atteso e frenetico dell’intera settimana europea, regalandoci una vera e propria scorpacciata di calcio con ben 40 partite in programma distribuite tra i campi più disparati ed esotici del continente. (Ansa Foto) – IlVeggente.it La partita di spicco è senza dubbio Vojvodina-Ajax. I giganti olandesi, reduci da un deludente quinto posto in Eredivisie e dal successo ai rigori con l’Utrecht nei playoff di qualificazione alla Conference, per ripartire hanno scelto l’ex allenatore del Girona, Michel, rinforzando la rosa con innesti del calibro di Blind, Caio Henrique e Marcos Leonardo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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