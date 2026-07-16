I pronostici di giovedì 16 luglio | Europa League e Conference League

Il giovedì 16 luglio si svolgeranno le partite di Europa League e Conference League, con molte gare decisive. Nel programma della Conference League, alcune squadre si giocheranno la qualificazione o l’eliminazione, in incontri che potranno decidere il loro futuro in ambito europeo. Le partite rappresentano l’ultimo ostacolo prima delle finali di entrambe le competizioni. La giornata sarà caratterizzata da scontri in cui le squadre si giocano il passaggio del turno o la eliminazione definitiva.

I pronostici di giovedì 16 luglio, in attesa delle finali dei Mondiali in campo Europa League e Conference League Il fittissimo programma del giovedì di Conference League si preannuncia una vera e propria arena da dentro o fuori, dove chi fallisce l’appuntamento con il destino saluterà definitivamente il palcoscenico europeo. A differenza dei turni di qualificazione delle competizioni maggiori, infatti, l’eliminazione al primo turno di Conference League non prevede alcuna retrocessione o paracadute in altre coppe continentali. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Ci saranno ben 23 sfide, più altre sei che riguarderanno invece l’Europa League con in campo squadra un po’ più conosciute. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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