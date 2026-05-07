I pronostici di giovedì 7 maggio | Europa League e Conference League

Giovedì 7 maggio si svolgono le semifinali di Europa League e Conference League, con alcune partite in programma in diverse parti del mondo. Sono state già annunciate le due squadre che disputeranno la finale di Champions League. Oggi si giocano le sfide decisive di Europa League e Conference League, con le rispettive squadre che cercano di avanzare verso la finale.

I pronostici di giovedì 7 maggio, ci sono le semifinali di Europa League e Conference League più altre partite in giro per il mondo Conosciuti i nomi delle due finaliste di Champions League, oggi tocca a Europa League e Conference League. In Europa League c’è ancora grande incertezza, vista la vittoria a sorpresa del Nottingham Forest nella partita di andata contro l’Aston Villa, sulla carta favorita numero uno per la vittoria finale. Grande equilibrio anche nell’altra semifinale, con il Braga che proverà a difendere il 2-1 della partita d’andata contro il Friburgo. La Conference League sulla carta conosce già una finalista: il Crystal Palace ha già ipotecato la qualificazione vincendo 3-1 la partita di andata in trasferta.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Lo scrivo ora: se poco poco andremo in Europa League o peggio ancora in Conference, faremo automaticamente una stagione di me..da anche l'anno prossimo. SEGNATEVELO. - facebook.com facebook

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