I programmi TV di oggi 23 luglio 2026 | fiction musica e film

Il 23 luglio 2026, la programmazione televisiva include la messa in onda di due episodi della terza stagione di “Doc – Nelle tue mani” su Rai 1, “Tim Summer Hits” su Canale 5 e “Il capo dei capi” su Cine 34. La serata su Rai 1 è dedicata alla fiction, mentre la musica si concentra su Canale 5 e il film su Cine 34.

Guida ai programmi TV del 23 luglio 2026: “Doc – Nelle tue mani” su Rai 1, “Tim Summer Hits” su Canale 5, “Il capo dei capi” su Cine 34. La prima serata del 23 luglio offre su Rai 1 Doc – Nelle tue mani, con due episodi chiave della terza stagione. Su Rai 2 arriva una nuova indagine de Il Commissario Rex, tra tensione e ironia. Canale 5 accende l’estate con Tim Summer Hits – Battiti Live, tra live e backstage. Rete 4 propone l’attualità di Zona Bianca, mentre Italia 1 sceglie il medical drama Chicago Med. Per gli appassionati di cinema, Sky schiera titoli forti: il fantasy Il cacciatore e la regina di ghiaccio, il musical La La Land, l’action Kraven: Il cacciatore e la saga Transformers 3. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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