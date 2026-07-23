I primi fotogrammi della bodycam di uno dei poliziotti che hanno immobilizzato Abderrahim Fakir

Da ilpost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel video trasmesso dal Tg1 si vedono i primi secondi della registrazione di una bodycam di uno dei due agenti coinvolti nell'intervento di domenica pomeriggio. L'immagine mostra l'inizio dell'immobilizzazione di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni, nei garage di una palazzina in zona Pilastro, Bologna. Fakir è morto durante l'intervento.

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In un servizio trasmesso dal Tg1 si vedono i primi secondi del video registrato con la bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti domenica pomeriggio per fermare Abderrahim Fakir, il 42enne morto mentre veniva immobilizzato dai due agenti nei garage di una palazzina nella zona del Pilastro, a Bologna. Le bodycam sono delle piccole telecamere indossabili, usate in questo caso per riprendere gli interventi di polizia. Il servizio contiene solo pochi fotogrammi iniziali del video: si vedono una persona con una maglietta bianca e Fakir, che invece indossa una maglietta rossa. I due uomini sembrano scontrarsi e l’agente con la telecamera sposta di lato quello con la maglia bianca, mentre Fakir cade a terra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

i primi fotogrammi della bodycam di uno dei poliziotti che hanno immobilizzato abderrahim fakir
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