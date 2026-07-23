i mondiali in tre continenti

I Mondiali maschili del 2030 si svolgeranno in Marocco, Portogallo e Spagna, con tre partite inaugurali in Argentina, Uruguay e Paraguay. La decisione di ospitare l'evento in tre paesi europei e africani è stata annunciata di recente. Le partite di apertura sono state programmate nei tre paesi sudamericani, per commemorare il centenario della prima edizione disputata nel 1930.

I Mondiali maschili di calcio del 2030 saranno in Marocco, Portogallo e Spagna, con tre partite inaugurali in Argentina, Uruguay e Paraguay per celebrare il centenario della prima edizione dei Mondiali, nel 1930 in Uruguay. Si sa dal 2023, ma quasi tutto il resto ancora deve essere deciso. Non si sa in quale stadio e di quale paese si giocherà la finale, e nemmeno se ai Mondiali del 2030 ci saranno 48 squadre o addirittura 64. La candidatura iniziale era di Spagna e Portogallo. Il Marocco, che in passato aveva provato più volte a ospitare i Mondiali senza mai riuscirci, si è aggiunto dopo. Le partite nei tre paesi sudamericani sono invece... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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