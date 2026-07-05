i discendenti di pietro magnani si riuniscono da tre continenti

Notizia in breve

Ottanta discendenti di Pietro Magnani si sono riuniti domenica a Cesenatico nel giardino del Pozzo di via Torri. La famiglia, proveniente da tre continenti, si è ritrovata per celebrare la storia del capostipite, nato nel 1775 a Sant’Angelo di Gatteo e sposato con Domenica Maria Pasini. La riunione ha visto la partecipazione di membri della famiglia provenienti da diverse parti del mondo, tutti uniti per condividere ricordi e radici comuni.