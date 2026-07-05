I discendenti di Pietro Magnani si riuniscono da tre continenti
Ottanta discendenti di Pietro Magnani si sono riuniti domenica a Cesenatico nel giardino del Pozzo di via Torri. La famiglia, proveniente da tre continenti, si è ritrovata per celebrare la storia del capostipite, nato nel 1775 a Sant’Angelo di Gatteo e sposato con Domenica Maria Pasini. La riunione ha visto la partecipazione di membri della famiglia provenienti da diverse parti del mondo, tutti uniti per condividere ricordi e radici comuni.
Grande festa della famiglia Magnani domenica scorsa a Cesenatico, nel giardino del Pozzo di via Torri, dove si sono ritrovati 80 discendenti diretti di Pietro Magnani, nato a Sant’Angelo di Gatteo nel 1775 e sposato con Domenica Maria Pasini. Un incontro che ha riunito parenti provenienti da tre continenti - Europa, Sud America e Australia - per condividere una giornata dedicata alle proprie radici tutti riuniti sotto lo stesso tetto della stessa casata, dal più giovane al più anziano. Nessuna ricorrenza storica, ma un festoso incontro nel luogo delle radici di questa famiglia con momenti di forte valore umano ed emotive. A tal proposito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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