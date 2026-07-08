Ai Mondiali di quest’anno, sei Nazionali europee sono arrivate agli ottavi: Francia, Belgio, Spagna, Svizzera, Inghilterra e Norvegia. La rappresentanza sudamericana è data dall’Argentina, mentre l’unica africana è il Marocco. Nessuna squadra di altri continenti ha superato questa fase. La composizione delle squadre ai ottavi riflette una predominanza europea rispetto alle altre aree del mondo.

I Mondiali non sono cambiati, almeno negli ultimi quarant’anni. Quest’anno agli ottavi sono presenti sei Nazionali europee ( Francia, Belgio, Spagna, Svizzera, Inghilterra, Norvegia ), una sudamericana ( Argentina ) e un’africana ( Marocco ). Europa con sei Nazionali ai quarti dei Mondiali, record negativo del Sudamerica. Dal 1986, solamente in tre casi l’Europa è stata rappresentata da meno di cinque nazioni: nel 2002, nel 2010 e nel 2014. Ma nel primo caso, la Corea del Sud aveva preso il posto dell’Italia a causa dell’arbitro Byron Moreno, corrotto. Il 2010, in Sudafrica, fu un Mondiale disastroso per le europee: appena tre Nazionali ( Germania, Spagna, Olanda ) tra le prime otto; un record negativo che non si è poi più ripetuto fino ad oggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il calcio è cambiato, i nuovi continenti sono cresciuti ma ai Mondiali domina sempre l’Europa

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