I giovani e il futuro della nostra società | il tempo dell' ascolto e della responsabilità condivisa

Un giovane è stato arrestato per aver aggredito un altro ragazzo durante una lite in un parco pubblico. La polizia intervenuta ha portato il ragazzo in commissariato, dove si è svolto un interrogatorio. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, e sul luogo sono intervenuti anche i sanitari per prestare assistenza alla vittima. La procura ha aperto un fascicolo per lesioni personali. Nessuna informazione è stata fornita sul suo stato di salute.

Ci sono momenti nella storia di un Paese in cui non basta più commentare i fatti: occorre fermarsi a riflettere. Le cronache degli ultimi anni ci consegnano un'immagine che inquieta le coscienze. Assistiamo con crescente preoccupazione a episodi di violenza, di aggressività e a forme di disagio che coinvolgono sempre più spesso ragazzi e ragazze, talvolta giovanissimi. Ogni volta che un giovane diventa protagonista di un gesto estremo, tutta la società è chiamata a interrogarsi. Non è sufficiente individuare un colpevole o invocare pene più severe. È necessario domandarsi che cosa stia cambiando nel tessuto sociale, quali siano le fragilità che accompagnano la crescita delle nuove generazioni e quale ruolo debbano assumere le Istituzioni, la scuola, la famiglia, il mondo sanitario e l'intera comunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Il futuro dietro le spalle | Roberto Balzani

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