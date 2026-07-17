Dispersione scolastica Suor Alfieri | Raggiunto e superato l’obiettivo UE Il futuro della nostra Italia risiede negli investimenti a favore della scuola
Secondo i dati INVALSI illustrati alla Camera, circa 520.000 banchi sono stati riempiti, segnando il ritorno in aula di studenti che erano fuori dai percorsi scolastici. Il ministro dell’Istruzione ha sottolineato che l’obiettivo europeo di riduzione della dispersione scolastica è stato raggiunto e superato. La ministra suora Alfieri ha affermato che il futuro del Paese dipende dagli investimenti nella scuola.
Mezzo milione di banchi non sono più vuoti. I recenti dati INVALSI, illustrati alla Camera dei Deputati dal Ministro Valditara, certificano il rientro in classe di 520.000 ragazzi; si tratta di giovani sottratti al divano, al lavoro nero o a destini insidiosi. A commentare questa decisa inversione di tendenza interviene Suor Monia Alfieri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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