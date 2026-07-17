Dispersione scolastica Suor Alfieri | Raggiunto e superato l’obiettivo UE Il futuro della nostra Italia risiede negli investimenti a favore della scuola

Notizia in breve

Secondo i dati INVALSI illustrati alla Camera, circa 520.000 banchi sono stati riempiti, segnando il ritorno in aula di studenti che erano fuori dai percorsi scolastici. Il ministro dell’Istruzione ha sottolineato che l’obiettivo europeo di riduzione della dispersione scolastica è stato raggiunto e superato. La ministra suora Alfieri ha affermato che il futuro del Paese dipende dagli investimenti nella scuola.