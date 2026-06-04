Giovani e lavoro la scommessa della Regione Siciliana | Il cuore della nostra azione è fermarvi qui

La Regione Siciliana ha lanciato un'iniziativa rivolta ai giovani, con l’obiettivo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro locale. La campagna invita i giovani a credere nelle opportunità della regione e a rimanere in Sicilia. La comunicazione si rivolge a chi sta cercando un impiego, sottolineando l’importanza di investire nel territorio. Nessun dettaglio sui programmi specifici o sui finanziamenti previsti è stato reso noto.

“Credete in questa terra, credete in voi. Abbiate fiducia nella Sicilia e restate”. Così il presidente della Regione, Renato Schifani, si è rivolto agli studenti riuniti nel Parco archeologico di Tindari, nel Messinese, per la chiusura del progetto “La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori”. Un’iniziativa dell’assessorato regionale all’Istruzione che nell’anno scolastico 2025-26 ha coinvolto 146 istituti dell’Isola. “Ce la stiamo mettendo tutta – ha aggiunto Schifani –. Il vero obiettivo è evitare che i nostri giovani vadano a cercare lavoro oltre lo Stretto, questo punto è e resta il cuore dell’azione di governo”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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La Sicilia paga per non far partire i giovani Il paradosso del South Working | In poche banane

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