I giovani iscritti al Partito Democratico hanno espresso opposizione alla possibilità di votare fuori sede, nonostante l’emendamento approvato in Parlamento con il consenso unanime della maggioranza. Mentre in aula il provvedimento ha ottenuto il via libera, sui social sono emerse forti critiche da parte dei giovani del partito, che si sono opposti alla norma senza mezzi termini. La divergenza riguarda la posizione ufficiale e quella espressa dagli iscritti sui canali digitali.

Compagni, ma i fuori sede volete farli votare o no? A sinistra è in corso un violento cortocircuito. Se, infatti, in Parlamento l’emendamento presentato dalla maggioranza è stato approvato all’unanimità, sui social i giovani del Pd si sono scagliati a testa bassa contro la norma. Il problema? Secondo loro avvantaggerebbe il centrodestra. Poiché il voto del fuori sede verrà conteggiato nel Comune in cui sarà espresso, i Giovani Democratici sostengono: «Nei collegi delle grandi città come Roma, Milano, Torino e Napoli in cui si trovano i fuori sede vince già ampiamente il centrosinistra». Al contrario, i collegi di provenienza di studenti e lavoratori «si vedrebbero portare via a tavolino decine di migliaia di voti di giovani progressisti», è la tesi della segretaria dei Gd Virginia Libero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I giovani del Pd in retromarcia sul voto fuori sede

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