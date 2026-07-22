cosa non va nella proposta della maggioranza sul voto fuori sede

È stata criticata perché imporrebbe scadenze molto restrittive ed escluderebbe la maggior parte dei lavoratori stagionali Pochi giorni fa la Camera ha approvato un emendamento alla riforma della legge elettorale che introduce la possibilità per i fuori sede di votare dove vivono, senza che debbano tornare nel loro comune di residenza per farlo. Se il testo della riforma verrà approvato anche dal Senato, l’Italia avrà finalmente una legge sul voto fuori sede, dopo un dibattito durato anni. Le associazioni e i comitati che si sono occupati del tema si dicono soddisfatti, ma hanno anche proposto di modificare quelle che ritengono alcune criticità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Esame legge elettorale slitta al 14 luglio, presidio per chiedere l'inserimento del voto fuorisede

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