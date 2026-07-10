La maggioranza ha presentato un emendamento condiviso che permette ai cittadini fuori sede di votare alle elezioni politiche. La proposta è stata depositata in vista dell’approdo della legge elettorale in aula, previsto per martedì. Tuttavia, resta ancora aperto il dibattito sulle preferenze, che rappresenta uno dei principali punti di discussione tra le forze politiche.

Con l'approdo della legge elettorale in aula ormai alle porte (martedì), in attesa di raggiungere un accordo sugli altri nodi critici (su tutti il tema delle preferenze) il centrodestra chiude l'intesa sul voto fuori sede, depositando un emendamento unitario. "Altro impegno mantenuto da Fratelli d'Italia, dal centrodestra e dal governo Meloni. Abbiamo infatti presentato un emendamento che consentirà agli studenti e ai lavoratori fuori sede, nonché alle persone che si curano lontano dalla propria residenza, di poter votare alle elezioni politiche, alle elezioni europee e ai referendum. Un grande passo in avanti in questo senso, un impegno... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maggioranza unita sul voto ai fuori sede. Resta il nodo delle preferenze

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