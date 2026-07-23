I giornali spiegati bene a Carpi

Dal 1 al 4 ottobre si svolge a Carpi la Festa del Racconto, con la rassegna stampa del Post dedicata ai giornali. La manifestazione propone un approfondimento sul funzionamento delle pubblicazioni, illustrando con esempi pratici e storie di contesto come vengono realizzati i giornali e come interpretarli correttamente. Viene affrontato il tema dei meccanismi e dei retroscena dell'informazione, offrendo strumenti per comprendere meglio il mondo dell’editoria.

Torna alla Festa del Racconto, in programma dall'1 al 4 ottobre, la rassegna stampa del Post. Un racconto su come sono fatti i giornali e come leggerli, con esempi concreti e storie di contesto, retroscena e meccanismi del mondo dell'informazione. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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