I giornali spiegati bene a Carpi

Da ilpost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 1 al 4 ottobre si svolge a Carpi la Festa del Racconto, con la rassegna stampa del Post dedicata ai giornali. La manifestazione propone un approfondimento sul funzionamento delle pubblicazioni, illustrando con esempi pratici e storie di contesto come vengono realizzati i giornali e come interpretarli correttamente. Viene affrontato il tema dei meccanismi e dei retroscena dell'informazione, offrendo strumenti per comprendere meglio il mondo dell’editoria.

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Torna alla Festa del Racconto, in programma dall'1 al 4 ottobre, la rassegna stampa del Post. Un racconto su come sono fatti i giornali e come leggerli, con esempi concreti e storie di contesto, retroscena e meccanismi del mondo dell'informazione. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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