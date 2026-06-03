I giornali spiegati bene a Parma

Da ilpost.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rassegna stampa del Post si svolgerà al Circolo dei lettori di Torino. Saranno presenti i direttori Luca Sofri e Francesco Costa, che presenteranno una selezione di titoli, notizie e parole dell’informazione. L’evento permette di confrontarsi sulle principali notizie del momento e sulle modalità di comunicazione. La partecipazione è aperta, senza specificare eventuali dettagli su orari o modalità di accesso.

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La rassegna stampa del Post per orientarsi fra titoli, notizie e parole dell’informazione torna al Circolo dei lettori di Torino con direttori del Post Luca Sofri e Francesco Costa. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.    . 🔗 Leggi su Ilpost.it

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