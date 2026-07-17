Dove sta andando la pizza contemporanea? Dieci trend del momento spiegati bene

La pizza contemporanea si sta evolvendo seguendo dieci tendenze attuali che la portano oltre i confini tradizionali. Tra queste, si notano l'uso di ingredienti innovativi, tecniche di cottura diverse e abbinamenti insoliti. La ricerca di nuove combinazioni e l'attenzione alla qualità degli ingredienti sono elementi chiave. Questi cambiamenti stanno contribuendo a trasformare la pizza in un piatto più ricercato e versatile, capace di sorprendere anche i palati più esigenti.

Un'evoluzione interessante, variegata, che spesso esce dagli schemi e che rende la pizza un mondo nuovo, capace di arrivare a livelli gastronomici che certamente un tempo erano inimmaginabili. A confermarlo è Claudio Sebillo, founder di Pizza Village, l'evento che per sei giorni di festa (dal 7 al 12 luglio) ha riunito centinaia di grandi pizzaioli e appassionati sul Lungomare Sandro Pertini di Napoli. «Se parliamo degli ultimi quindici anni, credo che potremmo proprio parlare di una vera rivoluzione gastronomica, culturale e tecnologica avvenuta nel mondo pizza», dice Sebillo. «Sicuramente un tempo la pizza napoletana era legata a... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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