Il 8 luglio, un caccia F16 ucraino ha abbattuto per la prima volta un Sukhoi 35. L’evento potrebbe essere stato favorito da un’imboscata con sistemi Patriot. Nei duelli aerei tra le parti coinvolte, l’uso di trappole e agguati resta strategia comune. Nonostante l’avanzamento dell’intelligenza artificiale, l’esperienza e la psicologia dei piloti continuano a giocare un ruolo chiave nei combattimenti nei cieli.

Un caccia F16 ucraino ha abbattuto per la prima volta un Sukhoi 35 lo scorso 8 luglio. Dietro potrebbe esserci un’imboscata con i Patriot: nei cieli del conflitto contano ancora esperienza, rischio e psicologia dei piloti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - I duelli aerei tra Mosca e Kiev: ecco perché servono ancora trappole e agguati nonostante l’Ia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca: morti e feriti in Crimea e nella regione di KievNuovi attacchi tra le forze russe e ucraine hanno causato vittime e danni in Crimea e nella regione di Kiev.

Cherosene aerei, quanto ne abbiamo ancora? Ci servono gli Usa con il Jet ALe scorte di cherosene destinato agli aerei stanno diminuendo, arrivando a livelli preoccupanti nelle settimane in cui molte persone pianificano le...

Si parla di: Aereo da caccia, F-16 ucraino abbatte Su-35 russo: la prima vittoria in duello aereo confermata dagli Stati Uniti.

TRA KIEV E MOSCADesidero esprimere ancora una volta la mia gratitudine per il sostegno fornito all'operazione militare speciale che stiamo conducendo. Con queste parole il presidente russo Vladimir Putin ha salutat ... 9colonne.it

Mosca, la raffineria esplosa colpita da un missile antiaereo (amico) russo: così Kiev ha mandato in tilt i Pantsir e bucato i 4 anelliIl primo grande flop del sistema di difesa aerea di Mosca. L'ultimo attacco di Kiev sulla capitale russa avvenuto giovedì mattina ha messo in imbarazzo il Cremlino e i suoi quattro anelli missilistici ... ilmessaggero.it