Le scorte di cherosene destinato agli aerei stanno diminuendo, arrivando a livelli preoccupanti nelle settimane in cui molte persone pianificano le ferie estive. La richiesta di Jet A, il tipo di carburante per i voli commerciali, sembra aumentata, mentre le riserve si riducono. La situazione solleva quesiti sulla disponibilità di carburante per il trasporto aereo durante il periodo di maggiore domanda.

Le scorte di cherosene per gli aerei si assottigliano proprio nelle settimane in cui i cittadini iniziano a programmare le vacanze estive. L’ Unione europea si trova così a dover aprire all’acquisto di cherosene dagli Stati Uniti: Bruxelles ha dato il via libera, solo in via temporanea, all’utilizzo del carburante Jet A, più diffuso in Nord America, come alternativa al Jet A-1 che è impiegato abitualmente in Europa. Crisi del cherosene in Ue, accordo con gli Usa. La misura temporanea del provvedimento viene ribadita da un bollettino dell’ European Union Aviation Safety Agency, che non autorizza un cambiamento permanente ma introduce una possibilità limitata nel tempo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cherosene aerei, quanto ne abbiamo ancora? Ci servono gli Usa con il Jet A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cherosene aerei, l'Europa teme la crisi carburante d'estate: potrebbe usare il Jet A Usa, gli effetti sui voliIn Europa si teme una nuova emergenza legata ai carburanti per l’aviazione in vista della stagione estiva, il periodo dell’anno in cui il traffico...

Ancora «tre settimane» e non ci sarà più cherosene per gli aerei in Europa, l’allarme dagli aeroporti: lo scenario da maggio e l’estate a rischioAncora tre settimane di blocco dello Stretto di Hormuz e il carburante per gli aerei negli aeroporti europei rischia di non bastare per garantire i...

Argomenti più discussi: Crisi del cherosene e voli, cosa succede in Europa? Le compagnie aeree si preparano al peggio: Mai visto nulla del genere; Quello che nessuno vede della crisi del carburante per aerei; 12 mila voli cancellati a maggio per la crisi carburante: cosa succederà in Europa questa estate; Aerei, l’Europa apre al cherosene Usa: cosa cambia per i voli.

Crisi del cherosene, l’Europa approva il carburante Usa. Ma l’Easa: usarlo con cautela o rischi per la sicurezza degli aerei reddit

Tempesta perfetta nei cieli , scattano i tagli ai voli dell'estate I prezzi del cherosene e il calo del traffico accelerano i piani di emergenza di 19 compagnie , a maggio Klm elimina 80 collegamenti, Lufthansa tiene a terra gli aerei che consumano di più. x.com