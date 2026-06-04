Ucraina nuovi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca | morti e feriti in Crimea e nella regione di Kiev

Nuovi attacchi tra le forze russe e ucraine hanno causato vittime e danni in Crimea e nella regione di Kiev. L'episodio si è verificato giovedì 4 giugno, segnando un'ulteriore escalation del conflitto. Entrambe le parti hanno subito perdite e danni materiali a seguito degli scontri. Le autorità locali hanno riferito di morti e feriti, senza specificare numeri precisi. La situazione rimane tesa, con attacchi che si susseguono tra le aree controllate dai due schieramenti.

(Adnkronos) – Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina con attacchi reciproci che anche oggi, giovedì 4 giugno, hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, nuovo attacco russo a Kiev. Tra i morti anche un 12enne

Notizie e thread social correlati

Ucraina, attacchi incrociati Kiev-Mosca: 2 morti e 4 feritiNella regione di Zaporizhzhia in Ucraina e nella regione di Belgorod in Russia, attacchi incrociati tra forze russe e ucraine hanno causato la morte...

Mosca lancia 400 droni contro l’Ucraina: due morti e diversi feriti tra Kiev e Leopoli. Bombardato un sito UnescoMosca ha inviato circa 400 droni contro diverse città ucraine, tra cui Kiev e Leopoli, causando due morti e vari feriti.

Temi più discussi: Ucraina, ancora attacchi incrociati: colpita anche la Crimea; Ucraina, salgono a 21 i morti degli attacchi russi su Dnipro e Kyiv, 100 i feriti; Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca: morti e feriti in Crimea e nella regione di Kiev; Ucraina, ucciso un contractor italiano.

Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca: morti e feriti in Crimea e nella regione di KievNuova escalation della guerra in Ucraina: tre morti e sette feriti a Simferopol in Crimea dopo un attacco ucraino. Drone russo colpisce infrastrutture industriali vicino a Kiev ... adnkronos.com

Guerra Ucraina, nuovi attacchi tra Mosca e Kiev: 2 morti a Kherson, 3 in Crimea. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, nuovi attacchi tra Mosca e Kiev: 2 morti a Kherson, 3 in Crimea. LIVE ... tg24.sky.it