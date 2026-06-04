Ucraina nuovi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca | morti e feriti in Crimea e nella regione di Kiev

Da webmagazine24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuovi attacchi tra le forze russe e ucraine hanno causato vittime e danni in Crimea e nella regione di Kiev. L'episodio si è verificato giovedì 4 giugno, segnando un'ulteriore escalation del conflitto. Entrambe le parti hanno subito perdite e danni materiali a seguito degli scontri. Le autorità locali hanno riferito di morti e feriti, senza specificare numeri precisi. La situazione rimane tesa, con attacchi che si susseguono tra le aree controllate dai due schieramenti.

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(Adnkronos) – Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina con attacchi reciproci che anche oggi, giovedì 4 giugno, hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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