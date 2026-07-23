i cattivi pensieri al teatro elsa morante

Cosa: Saggio spettacolo I cattivi pensieri, liberamente ispirato al libro Tu non sai di me di Luisa Mattia. Dove e quando: Al Teatro Elsa Morante di Roma, venerdì 24 luglio 2026 alle ore 21:00. Perché: Per esplorare le dinamiche interiori dell'adolescenza attraverso una consolidata esperienza di teatro sociale e inclusivo. Il 24 luglio 2026 il palco del Teatro Elsa Morante accoglierà il nuovo saggio spettacolo diretto da Roberto Gandini, intitolato I cattivi pensieri. La rappresentazione vede protagonisti i partecipanti al Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, una realtà che da decenni si distingue nel panorama romano per la sua capacità di trasformare l'arte scenica in un potente strumento di creazione inclusiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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