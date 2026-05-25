Cosa: Messa in scena dello spettacolo teatrale Pinocchia, adolescente di legno.. Dove e Quando: Teatro Elsa Morante a Roma, sabato 30 maggio alle ore 20.. Perché: Una provocatoria rilettura al femminile del classico di Collodi per esplorare le complessità dell’adolescenza e l’importanza dell’inclusione sociale.. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere una prima assoluta che promette di scuotere le coscienze e rinnovare profondamente uno dei miti letterari più amati di sempre. Il 30 maggio, il Teatro Elsa Morante apre le sue porte a un evento teatrale dal forte impatto sociale ed emotivo. Al centro della scena troviamo Pinocchia, adolescente di legno, un saggio spettacolo che sfida le convenzioni e propone una narrazione alternativa della celebre fiaba. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Pinocchia: L’Adolescenza di Legno al Teatro Elsa Morante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Premio Elsa Morante, al Teatro Diana trionfa il coraggio e l’impegno civileAl Teatro Diana si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Elsa Morante, con un’ampia partecipazione di pubblico.

La voce delle idee: al Teatro Elsa Morante si legge Italo CalvinoMercoledì 1 aprile alle ore 19:00 si terrà al Teatro Elsa Morante un evento dedicato alla lettura pubblica di brani di Italo Calvino, a conclusione...