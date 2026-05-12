Premio Elsa Morante al Teatro Diana trionfa il coraggio e l’impegno civile

Al Teatro Diana si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Elsa Morante, con un’ampia partecipazione di pubblico. Centinaia di studenti sono presenti in sala, mentre migliaia di persone si sono collegate in streaming. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti a diverse personalità, per il loro impegno nel campo civile e culturale. La serata ha visto interventi e premiazioni che hanno celebrato il valore del coraggio e della testimonianza.

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Tempo di lettura: 3 minuti Centinaia di ragazzi presenti in sala e migliaia collegati da tutto il mondo: premiati Roberto Saviano, Rula Jebreal, Ermal Meta, Titti Marrone, Matteo Bussola, Luigi Garlando, Amalia Ercoli Finzi, Elvina Finzi, Tommaso Tirelli, Giovanni Taranto e Francesco Bianco Si è conclusa questa mattina, nell’elegante cornice del Teatro Diana di Napoli, la 40esima edizione del Premio Elsa Morante. La celebre kermesse culturale, guidata dalla presidente di giuria Dacia Maraini, scrittrice candidata al Nobel, ha celebrato quest’anno il tema “I ragazzini salvati dal mondo”, un invito alle nuove generazioni affinché diventino gli artefici del proprio futuro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Premio Elsa Morante, al Teatro Diana trionfa il coraggio e l’impegno civile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: “La Storia” al Teatro Vascello: l’eco di Elsa Morante A Titti Marrone per “Primmammore” il premio Elsa Morante NarrativaTitti Marrone con “Primmammore” (Feltrinelli) ha vinto il Premio Elsa Morante 2026 per la Narrativa, nell’anno dedicato al tema “I ragazzini salvati... Argomenti più discussi: Giovanni Taranto vince il premio 'Elsa Morante Nisida 2026'; Il premio Elsa Morante a Saviano e Titti Marrone; Premio Elsa Morante, domani la cerimonia di premiazione al Teatro Diana; Giovanni Taranto vince il Premio Elsa Morante con il romanzo La Chianca. A NAPOLI - Premio Elsa Morante, al Teatro Diana trionfano il coraggio e l’impegno civile ift.tt/ktVQAIN x.com A NAPOLI - Premio Elsa Morante, al Teatro Diana trionfano il coraggio e l’impegno civileSi è conclusa questa mattina, nell’elegante cornice del Teatro Diana di Napoli, la 40esima edizione del Premio Elsa Morante. La celebre kermesse culturale, guidata dalla presidente di giuria Dacia Mar ... napolimagazine.com