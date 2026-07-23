Hojlund ha mantenuto il suo ruolo con le spalle alla porta durante l’amichevole estiva, come già fatto in precedenza. La formazione adottata è un 4-3-3, preferito dal presidente. La partita ha avuto un valore limitato, visto che il Napoli si stava ancora allenando da meno di una settimana. La squadra ha mostrato segnali di rodaggio, senza evidenziare particolari sviluppi tattici o risultati significativi.

L’unica vera indicazione è il 4-3-3 che piace a De Laurentiis. La prima amichevole estiva vale il giusto, ossia poco. Il Napoli era imballato, si allena da nemmeno una settimana. Non sarà in forma nemmeno tra un mese, il 22 agosto, quando inizierà il campionato (a Genova contro il Genoa) figurarsi per la prima partita della stagione. Partita – quella persa 1-3 contro l’Arezzo di Bucchi – che è servita a lanciare l’allarme sulla difesa che ieri pomeriggio è parsa fortemente a disagio. Il Napoli deve fronteggiare la lunga assenza di Buongiorno ( per il Corsport potrebbe restare fuori anche più di quattro mesi ) e quella di Beukema che è alle prese con un’infiammazione cronica al tendine d’achille. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund ha continuato a giocare spalle alla porta come con Conte

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