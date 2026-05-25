Rafael Nadal ha rivelato di soffrire di una rara condizione al piede, la sindrome di Müller-Weiss. Si tratta di una malattia degenerativa che interessa l’osso navicolare, causando dolore e difficoltà di movimento. Nonostante il problema, il tennista ha continuato a giocare, affrontando numerosi infortuni nel corso della carriera, anche se con alcune interruzioni. La diagnosi è stata confermata dopo anni di dolore persistente.

Un campione anche e soprattutto fuori dal campo. Oltre a essere tra i tennisti immortali e il “Re” della terra rossa, Rafael Nadal ha dovuto fare i conti, per anni, con numerosi infortuni che gli hanno inevitabilmente compromesso la carriera nonostante tutti gli Slam vinti. In un’anteprima della docuserie “Rafa” di prossima uscita, oltre ad aver ben due perforazioni intestinali a causa degli antidolorifici presi nel corso degli anni, lo spagnolo soffre di una sindrome molto rara chiamata Muller Weiss. Cosa ha detto Nadal. Nel novembre 2005, in pratica all’inizio della sua carriera (appena 19 anni) si rompe il piede scoprendo la sua malattia cronica rarissima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nadal e la sindrome rara al piede: cos’è la Muller Weiss e come ha continuato a giocare

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