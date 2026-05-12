Hojlund preoccupa e non poco non ha mai tirato in porta nelle ultime cinque partite

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, non segna da cinque partite di campionato e nelle ultime cinque gare non ha mai tirato in porta. In totale, ha realizzato 10 reti in 31 incontri di Serie A con la maglia azzurra, con l’ultimo gol che risale alla sfida contro il Lecce del 14 marzo, prima dell’ultima sosta per le Nazionali. La sua assenza di segnature desta preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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Rasmus Hojlund ha segnato 10 gol in 31 partite di Serie A con la maglia del Napoli. Ma l’ultima rete risale alla partita col Lecce del 14 marzo, ovvero prima dell’ultima sosta delle Nazionali. Sì, ha fornito 3 assist contro Parma, Cremonese e Bologna (delizioso quello di ieri ad Alisson Santos per il 2-2 dopo aver protetto il pallone in maniera perfetta) ma i dati in termini di tiri in porta e realizzazioni preoccupano. I dati di Hojlund preoccupano: zero tiri in porta nelle ultime 5 partite. Innanzitutto, il danese non è tra i primi venti nella classifica dei tiri in porta in Serie A, e parliamo comunque di un calciatore del Napoli, squadra al momento seconda in classifica e che sta lottando per un posto in Champions.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hojlund preoccupa e non poco, non ha mai tirato in porta nelle ultime cinque partite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Al Torino parte il “caso Marianucci”, ha giocato cinque minuti nelle ultime quattro partite Lecce deve canalizzare energia positiva nelle ultime cinque partite per raggiungere l’obiettivo.Lecce deve canalizzare energia positiva nelle ultime cinque partite per raggiungere l’obiettivo. Argomenti più discussi: Napoli, il rendimento di Hojlund nel 2026 preoccupa; Napoli, Hojlund preoccupa: nel 2026 rendimento in calo, il gol manca da due mesi; Napoli Hojlund è a caccia di un record | può succedere contro il Bologna; Napoli, Hojlund fermo a 10 gol: attacco in crisi a Como, Conte cerca soluzioni. A me Hojlund non sta piacendo, lo vedo involuto rispetto a inizio anno, però bisogna essere onesti: non è giudicabile. Non fa un tiro pulito in area dal girone di andata. La cosa preoccupante é che molti dei 10 gol che ha fatto sono anche di rapina. Non gli arr x.com [James Ducker] Vergogna al Man City per aver negato ai finalisti della FA Youth Cup il palcoscenico che meritano | Il derby di Manchester dovrebbe essere giocato all'Etihad o all'Old Trafford, non nel Joie Stadium da 7.000 posti - reddit.com reddit Hojlund preoccupa e non poco, non ha mai tirato in porta nelle ultime cinque partiteI numeri di Rasmus Hojlund nelle ultime partite del Napoli preoccupano, soprattutto in termini di tiri in porta. ilnapolista.it