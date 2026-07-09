Lino Banfi, nato il 9 luglio 1936, quest’anno compie 90 anni. L’attore ha rivelato di non saper nuotare e di non aver mai corso, di aver lavorato come fotoreporter di fotoromanzi e di aver subito un incidente che gli ha causato la perdita dei capelli e un aumento di 16 chili. Ha anche detto di temere di morire in modo stupido. Festeggia il compleanno due volte, poiché il suo nome all’anagrafe è Pasquale Zagaria e il suo vero giorno di nascita è l’11 luglio.

Madonna dell’Incoroneta, Lino, oggi sono 90.«Da ora in poi punto direttamente ai 110 (e lode). Almeno ai 100 di sicuro». Banfi da sempre festeggia il compleanno due volte: è nato il 9 luglio del 1936, ma all’anagrafe lo registrarono l’11: Pasquale Zagaria da Andria, Pasqualino, Lino. Linuccio a un giorno di vita.«L’ospedale era lontano, ci si andava in carretto. Venne la levatrice. Tre anni dopo mio padre emigrò: “Ma la Germania è troppo luntàne”. Così ci trasferimmo a Canosa, a 12 km». A 20 anni.«Mi ero già accorciato il nome in Lino Zaga. Ero salito a Milano per fare l’attore. Lavoravo poco o niente. Qualche spettacolino, una festa di piazza. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Lino Banfi: «Non so nuotare e non ho mai fatto una corsa. Facevo i fotoromanzi, dopo un incidente ho perso i capelli e preso 16 chili. Ho paura di morire come uno stupido»

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