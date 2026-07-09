Lino Banfi | Non so nuotare e non ho mai fatto una corsa Facevo i fotoromanzi dopo un incidente ho perso i capelli e preso 16 chili Ho paura di morire come uno stupido

Da roma.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lino Banfi, nato il 9 luglio 1936, quest’anno compie 90 anni. L’attore ha rivelato di non saper nuotare e di non aver mai corso, di aver lavorato come fotoreporter di fotoromanzi e di aver subito un incidente che gli ha causato la perdita dei capelli e un aumento di 16 chili. Ha anche detto di temere di morire in modo stupido. Festeggia il compleanno due volte, poiché il suo nome all’anagrafe è Pasquale Zagaria e il suo vero giorno di nascita è l’11 luglio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Madonna dell’Incoroneta, Lino, oggi sono 90.«Da ora in poi punto direttamente ai 110 (e lode). Almeno ai 100 di sicuro». Banfi da sempre festeggia il compleanno due volte: è nato il 9 luglio del 1936, ma all’anagrafe lo registrarono l’11: Pasquale Zagaria da Andria, Pasqualino, Lino. Linuccio a un giorno di vita.«L’ospedale era lontano, ci si andava in carretto. Venne la levatrice. Tre anni dopo mio padre emigrò: “Ma la Germania è troppo luntàne”. Così ci trasferimmo a Canosa, a 12 km». A 20 anni.«Mi ero già accorciato il nome in Lino Zaga. Ero salito a Milano per fare l’attore. Lavoravo poco o niente. Qualche spettacolino, una festa di piazza. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

lino banfi non so nuotare e non ho mai fatto una corsa facevo i fotoromanzi dopo un incidente ho perso i capelli e preso 16 chili ho paura di morire come uno stupido
© Roma.corriere.it - Lino Banfi: «Non so nuotare e non ho mai fatto una corsa. Facevo i fotoromanzi, dopo un incidente ho perso i capelli e preso 16 chili. Ho paura di morire come uno stupido»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Ho preso Pappalardo a cinghiate e facevo l’elegantona con i vestiti smessi di Ornella Vanoni. Ho paura di morire, mi dispiace togliermi dalle balle”: così Mara MaionchiUna donna ha dichiarato di aver colpito con una cinghiata una persona nota, indossando abiti di un’artista famosa.

“Ho fatto Amici e non ho mai vinto una sfida. Facevo il barbiere, ma non ero mai il migliore. Ho pensato che non era il mio destino, ma oggi non me ne frega niente”: parla Dennis (ex Deddy)Dennis, conosciuto come ex Deddy, ha raccontato di aver partecipato a “Amici” senza mai vincere una sfida, e di aver lavorato come barbiere senza mai...

Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Lino Banfi: 90 candeline e oltre 70 anni sulle scene - 07/07/2026 - Video; Lino Banfi compie 90 anni: Il mio segreto? La burrata. Ora sogno un ruolo da cattivo; Lino Banfi, il ritorno di Nonno Libero: Sarebbe bello, avrei già l’inizio; Lino Banfi si confessa a Rimini: Mi sono tagliato i baffi dopo 40 anni. E reimparate a dire amore.

lino banfi lino banfi non soLino Banfi: Non so nuotare e non ho mai fatto una corsa. Facevo i fotoromanzi, dopo un incidente ho perso i capelli e preso 16 chili. Ho paura di morire come uno stupidoIl grande attore compie 90 anni: Nadia Cassini la più bella, ma ho vacillato solo con Edwige Fenech. Paolo Villaggio era un pazzo furioso ... roma.corriere.it

lino banfi lino banfi non soLino Banfi a 90 anni annuncia un podcast per la Rai: Perché non farne uno tutto mio?Lino Banfi taglia il traguardo dei 90 anni: è nato ad Andria il 9 luglio 1936, anche se all'anagrafe risulta registrato l'11, e Rai1 gli dedica una prima serata tutta sua. Stasera, mercoledì 8 luglio, ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web